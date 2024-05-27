香港Ｕ23最後一擊不敵大埔

香港U23最後一擊贏變輸！來季棄戰港超的香港U23，出戰最後一場賽事，坐鎮斧山道運動場面對大埔。香港U23雖憑梁煒烽12碼先拔頭籌，可惜之後連失4球，遭大埔反勝4比2，遺憾地未能以勝利為3年港超聯征途作結。

2021/22賽季成立的香港U23，早前宣布來季會退出港超，今場為球隊最後一場賽事。足總主席兼贊助人霍啟山，原定在半場現身與球隊進行大合照，惟因時間關係未能成事，最終僅逗留約半小時便匆匆離開，趕赴旺角大球場出席頒獎儀式。霍啟山隨後接受訪問，透露已與新足總青訓總監莫寧進行檢討，並計劃成立U22聯賽取代香港U23 ：「香港U23階段性完成任務，好開心球員入到唔同港超聯球隊同埋港隊，甚至中甲。我知道青訓好重要，正構思成立U22聯賽，畀更多年輕球員落場機會，幫香港足球繼續發展。」

戰況方面，香港U23雖憑梁煒烽在38分鐘射入12碼領先半場，但易邊後卻被對方盧卡斯梅開二度，以及陳肇鈞、謝臣各建一功，比賽尾段香港U23一度靠劉家喬入球追近，最終仍以2比4落敗。

司徒文俊︰為部分球員未來感擔心 賽後香港U23主教練司徒文俊稱，自己在上月初已能預料到這個結局，坦言此刻心情當然不好，又指對部分球員未來感擔心。對於足總來季或設立U22聯賽，「司徒Sir」表示對成效存疑：「首先呢個聯賽會有幾多球隊請全職U22球員，如果佢哋唔係日日練波，點樣提升水平？同埋U22聯賽會喺邊一日踢呢？我相信係可以提升U18球員強度，但U22球員就未必得。」■圖/文：李浚湣