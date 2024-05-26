力挫漢華協恩9連霸叫胡

Panasonic學界籃球邀請賽昨日上演女子組4強激戰，協恩中學憑更勝一籌的團隊默契，以26比16擊敗漢華中學，距離9連霸只差最後一步。

衞冕冠軍協恩中學4強對上港島區冠軍的漢華女籃，後者於小組賽連挫女拔萃和青中，狀態火熱。協恩射手甘梓澄率先射入三分球打開局面，漢華主力邱安妮隨即衝擊籃底得分還擊，開場4分鐘雙方有來有往戰至7比7平手。漢華教練呼叫暫停穩定節奏，返場即見效果搶分。協恩亦不示弱，後上的小將梁瑞昕飾演「奇兵」，並憑黃雅婷三分球命中拉開分差，半場領先18比9。

黃雅婷防守固若金湯 下半場漢華加快比賽節奏追分，但經驗豐富的協恩仍能不慌不亂應對。協恩由黃雅婷鞏固內線，連同其他球員密不透風的防守令漢華難以得分。其後漢華邱安妮命中關鍵的高難度三分，將分差追至6分，創造出一線生機，但隊長許傲悠未能頂住壓力，關鍵的4次罰球俱未能入網，終場協恩贏26比16，晉級今日Panasonic決賽，朝着9連霸進發。