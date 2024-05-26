on.cc東網直播 Panasonic學界籃球邀請賽2024 連挫德信裘錦秋喇沙強勢闖4強

昨日「Panasonic學界籃球邀請賽」假灣仔修頓場館上演連場激戰，男子C組由同樣錄得1勝的裘錦秋中學（葵涌）惡鬥經歷換血期的喇沙書院。最終喇沙順利克服最多11分的落後，以33比27贏波，晉級4強，將會火併勇挫拔萃男書院和漢華中學的聖若瑟書院。（on.cc東網周日下午3時直播，東網體育facebook、睇體facebook及youtube同步直播）■圖/文：余樂詩、李章杰、鄧文滔

正經歷換血的喇沙書院首場打出驚喜，以27比19擊敗精英賽8強分子德信中學，今場只要擊敗同樣有1勝在手的裘錦秋就能晉級。喇沙初段有林曉樂連續兩次上籃得手，再兩罰中一，領先5比4，但裘錦秋隨即有董綽言射入3分球，加上吳卓謙快攻再入兩分，迅速反超9比5，迫使喇沙叫暫停。喇沙在上半場完結前，有翟晉德射入高難度壓哨3分兼博得犯規，縱使翟晉德未能把握罰球機會，但仍為喇沙追至10比15完半場。

翟晉德奏起逆轉號角 裘錦秋換邊後有董綽言兩罰全中，加上吳卓謙上籃成功，拉開23比12，但喇沙未有放棄，翟晉德博得「And 1」再連入6分，令球隊打出11比0的攻勢追平，喇沙得勢不饒人，尾段有羅嘉昌籃底放入，反超25比23，之後曾卓謙兩罰全炒，林曉樂再中距離得手，領先27比23，裘錦秋末段有曾卓謙傷出，注定無力回天，喇沙贏33比27打入4強。

聖若瑟「死亡D組」突圍而出 而男子D組首場由男拔對漢華，兩隊防守相當積極，短短6分多鐘雙雙滿隊犯，漢華的黃達朗和蘇宗禧連得4分，助球隊半場領先11比8。換邊後，男拔陳偉邦個人連取6分，助球隊超前至16比15，雖然漢華曾一度反超，惟未能把握機會拉開比分，男拔的梁浚朗、陳文滔最後10秒先後2罰中1，助男拔以18比17險勝。

男拔第2場對聖若瑟陷入苦戰，半場落後5比9，聖若瑟下半場由鄧力嘉個人連得10分拉開比分，男拔末段嘗試收窄差距，但仍無力回天，最終聖若瑟憑鄧力嘉轟13分，以21比17取勝。而另一場聖若瑟對漢華重演學界D1港島區決賽戲碼，聖若瑟射手張嘉謙手感火燙，全場得8分帶領聖若瑟以23比14擊敗漢華。