標準流浪勇挫水手林遼太：記一世！

港會七人賽昨日進行第2日賽事，舉行男子組主賽，其中B組的標準流浪憑林遼太一箭定江山，以1比0擊敗橫濱水手，這位日籍守將賽後形容這為其職業生涯留下美好回憶。

標準流浪首仗以1球小勝白禮頓，其後與橫濱水手正面交鋒，已完成所有港超賽事的流浪，能夠派出較完整的人腳應戰，林衍廷掃蕩中場，神田夢實及林遼太兩名日本球員齊齊擔正，伊巴謙則於前線攻堅。最終流浪憑林遼太下半場於右路接應傳送，在水手球員趕到前起腳射入，助球隊贏1比0完場，助球隊在分組賽連贏兩場。流浪其後在最後一場分組賽，與新加坡各一言和，取得7分，確定以首名晉級賽事最高級別盃賽。

香港Ｕ20港會齊落銀碟賽 為球隊奠定勝局的林遼太，未曾效力任何日職青年軍，到是役攻破水手大門，感覺興奮又奇妙：「讀書嗰陣同過日職青年軍踢友誼賽，但正式比賽就未對過，所以當知道球隊同水手抽入同組，就好期待同佢哋踢番場，點知自己仲要有波入，我一世都會記得呢日所發生嘅事。」C組方面，香港Ｕ20首仗跟港會互交白卷，其後兩支香港代表餘下兩場分組賽，皆不敵富咸及格拉斯哥流浪，同得1分，齊齊落入銀碟賽。

至於女子組，A組的傑志、車路士足球學校（香港）及247足球會同得5分，但前兩隊得失球差較佳，晉級銀盃賽，而247足球會和排小組榜末的沙田則落入銀碟賽。至於B組，和富社企及頌恩公民出線銀盃賽，港會和澳門女子足球代表隊就轉戰銀碟。■圖／文：鄧文滔