港隊決選名單剔走9人

補入兩門將陳嘉豪龐焯熙

港隊早前公布初選43人名單，決選後有9人除名，包括李毅凱、徐宏傑、黃威、艾華頓、杜度、費蘭度、保羅、艾華及謝家榮，同時補選了陳嘉豪及龐焯熙兩位門將，令名單維持36人。港隊今輪世盃外先於6月6日主場迎戰伊朗，6月11日分組煞科戰作客土庫曼。