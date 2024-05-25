港隊決選名單剔走9人
為備戰6月初兩場世盃外圍賽，港隊將於5月28至31日展開本地集訓，足總周四晚公布36人集訓決選名單。
補入兩門將陳嘉豪龐焯熙
港隊早前公布初選43人名單，決選後有9人除名，包括李毅凱、徐宏傑、黃威、艾華頓、杜度、費蘭度、保羅、艾華及謝家榮，同時補選了陳嘉豪及龐焯熙兩位門將，令名單維持36人。港隊今輪世盃外先於6月6日主場迎戰伊朗，6月11日分組煞科戰作客土庫曼。
港隊36人決選名單
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、龐焯熙（晉峰）
後衞：杜俊暉（保頓）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、陳晉一、艾里奧、羅梓駿（傑志）、余煒廉（理文）、周子謙（港會）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）
中場：林衍廷（標準流浪）、馬希偉、余在言（東方）、趙聡悟（冠忠南區）、鄭展龍、陳俊樂（傑志）、顏卓彬（深水埗）、陳肇鈞（大埔）、張憙延、顏樂楓、胡晉銘（理文）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、林樂勤（均業北區）、吳宇曦、黃皓雋（東方）、
米高（恩高斯達特）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、安永佳（深圳新鵬城）、史提芬彭利拿（冠忠南區）
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