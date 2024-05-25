寶覺女捲土重來闖4強

先後力挫葵裘錦秋德望 昨日「Panasonic學界籃球邀請賽」假灣仔修頓場館續演小組賽，女子Z組出現爆冷賽果，寶覺中學先擊敗精英賽殿軍得主裘錦秋中學（葵涌），其後再挫德望學校，小組兩連勝晉級4強，今日火併Y組首名林大輝中學，同校男子隊昨日亦驚險闖關，可謂雙喜臨門。

女子組 寶覺中學本年度於九龍區D1學界賽僅得第4，失落精英賽資格，球隊於今年最後一個學界大賽「Panasonic學界籃球邀請賽」展現爭勝決心，昨日面對精英賽殿軍得主裘錦秋中學（葵涌），甫開戰已經大打快攻，令對手陣腳大亂。以「雙塔陣」戴欣婷和鄧泳茹出擊的裘錦秋，入局未如理想，尤其防守方面被寶覺搶得不少進攻籃板，寶覺憑楊嘉慧及蔡汶萱合取10分，半場領先11比7。

下半場李汶蔚和楊嘉慧剷籃撕破對手破線，拉開至13比7，身高1米87的裘錦秋中鋒戴欣婷挺身而出，拋投得手後博得「and 1」，裘錦秋最後兩分鐘搶回不少球權，力追至16比19，惟未能把握關鍵罰球，最終不敵寶覺。寶覺及後乘勝出擊，面對精英賽12強分子德望，結果憑馮楉喬獨取9分，加上李汶蔚貢獻7分，以26比7大勝對手，兩連勝下躋身4強。

隊長蔡汶萱：勝在夠齊心 寶覺無緣精英賽，眾將化悲憤為動力，李汶蔚賽後相當興奮：「今年我們打不到精英賽，但Panasonic都邀請我們，所以大家都想把握機會，一人走多步，結果證明我們有實力挑戰其他區強隊。」寶覺陣中有3名主力近月因考DSE而缺席操練，隊長蔡汶萱亦是其中之一，球隊今次表現令她頗為感動：「我們就算沒有操練，都會約出去射波、做Gym，用不同的方法令自己更強。賽前隊友在群組傳來一段段打氣說話、互相鼓勵，印證寶覺女籃12人和男籃都是一條心！」寶覺今日將硬撼精英賽亞軍林大輝，蔡汶萱期望球隊保持士氣：「打敗昨日的自己！」圖/文：余樂詩、李章杰