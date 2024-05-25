陳耀祖奧利斯喜獲殊榮

標準流浪包辦4月最佳金球撲救 4月份【聚大金鳳特約】「最佳金球」及「最佳撲救」揭盅，標準流浪U22球員陳耀祖以及門將奧利斯分獲殊榮，令這支應屆「賽馬會菁英盃」盟主包攬兩個獎項。

流浪於4月10日「賽馬會菁英盃」4強鬥冠忠南區，年僅18歲的陳耀祖補時階段把握一次反擊機會，禁區外用左腳燙射破網，協助球隊贏2比0打入決賽，並憑此入球成功當選4月份「最佳金球」，亦繼其隊友伊巴謙及劉智樂後，第3位榮獲每月最佳金球的流浪球員。「阿祖」形容獲獎難以置信：「恩查嗰球可能仲靚啲，但呢球係我今季唯一入球，所以好開心攞到獎，好多謝球迷投票支持，係對自己嘅一種肯定。」

對於完成個人第二季超聯，「阿祖」坦言不甚滿意表現，盼望下季可以持續進步，讓球迷看到自己更好一面：「季初因為腳傷發揮得唔好，之後上陣次數少咗，狀態信心同上季差得遠，喺交波及射波做決定，同身體對抗性都要加強。」

Aleks正申請入籍 至於最佳撲救，則落在「阿祖」隊友奧利斯（Aleks）身上，這位1米98的烏克蘭門將，4月28日在「中銀人壽香港超級聯賽」作客均業北區一役，飛身撲出羅曉聰的遠射，助流浪力保不失。Aleks獲獎十分開心：「贏到呢個獎絕對係龍門嘅榮幸，老實講個波完全喺我控制範圍之內，當見到對方起腳同預測個波嘅軌迹，就知唔難救。」季中重返流浪的Aleks僅上陣4次，他笑言這是外籍門將在港的「宿命」，當機會來臨時要盡量表現。Aleks又透露3月初已遞交入籍申請，希望趕及下季成為本地球員。圖、文：李浚湣