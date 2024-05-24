馬希偉小將大變身

馬希偉

東方新星極速上位 東方今季成績不俗，更成功殺入「足總盃」決賽，有望取得來季亞洲賽席位，當中絕對需要歸功於一班年輕球員的出色表現。其中馬希偉（Timmy）便是其中之一，他表示會盡力協助球隊爭冠：「始終之前就算攞咗菁英盃冠軍，但上陣時間好少。輸咗銀牌感觸都好大，依家仲有個盃可以爭，好想親手幫球隊贏到，證明自己係得嘅。」

馬希偉中二便隻身前往葡萄牙學法，之後有幸參與東方「Project E」計劃，轉到洛里什青年軍繼續追夢，可惜這次外闖之旅卻以失敗告終，對此他感到遺憾：「年紀咁細就一個人去歐洲踢波係好困難，當時冇工作簽證，齋練波淨係踢友賽。同埋我唔係一個外向嘅人，本身性格令我冇主動認識當地文化，不過因為之前屋企發生咗啲事，依家開始冇咁怕醜。」而被問到之後會否再嘗試外流，Timmy直言不會在短期內發生：「都想嘅，但唔係呢1至2年嘅事，都想畀多啲時間自己喺香港累積經驗，先再嘗試挑戰更高水平聯賽。」

受疫情影響下，Timmy於2020年決定返港，隨東方一隊、青年軍「一日操兩課」，16歲時即獲東方提升上一隊，他承認剛開始時需要時間適應：「有時落到場會好緊張，有啲慌失失，始終大人同小朋友差距好大，青年軍攞完個波仲有兩秒畀你諗，但踢一隊控完個波已經要即刻交出去。」然而Timmy今季卻進步神速，他承認表現出乎意料地好，又不忘感謝主教練盧比度（Chino）、青訓總監黃鎮宇的教導：「Chino成日叫我專注啲，唔好沉浸喺上場踢得好嘅喜悅之中；黃Sir就教識我點樣待人處事，令我做人冇咁懶散，更快適應職業足球。」

對抗性體能都要提升 Timmy今季接過孫銘謙的23號球衣，除開始在球隊站穩陣腳，各項賽事暫時亦累積攻入8球，成為隊內首席華人射手，但這名年僅20歲的小將卻謙虛地指，自己無法與「孫銘」相提並論：「我唔會同孫銘做比較，佢水平高我好多，大家完全唔似。『孫銘』速度、力量都好有優勢，可以壓贏防守球員，我就比較技巧型。」除此之外，Timmy提到自己仍有很多不足之處：「最需要加強係對抗性、護球能力，始終依家好多時要喺後場攞波，成日背對住龍門。另一樣就係體能，有時我去到尾段已經捱緊，只可以做到防守，冇力上前打反擊。」圖/文：林卓臻、李浚湣

馬希偉檔案 出生日期：2004年2月3日（20歲）

身高：1米75

司職：左翼、進攻中場

球衣號碼：23

曾效力球隊：洛里什青年軍（葡萄牙）

現效力球隊：東方