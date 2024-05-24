年度最佳陣容SGA入選一隊

NBA昨日公布本季最佳陣容，其中今季表現突出，助雷霆以西岸第1完成常規賽的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）夥拍祖傑及當錫等人，獲選入一隊。至於在季後賽大獲好評的木狼後衞安東尼艾華斯，則被選入二隊。

與當錫祖傑「咁高咁大」 SGA本季表現出眾，場均可取得30.1分6.2個助攻及5.5個籃板，助擁有多名年輕球員的雷霆在常規賽成為西岸第1，令不少球迷感到驚喜，亦成為常規賽最有價值球員（MVP）最後3強，因此這位年輕球員入選NBA最佳一隊，與4位超級巨星當錫、達頓、安迪杜甘普及MVP祖傑並肩，可謂實至名歸。

另外，木狼當家球星安東尼艾華斯，在季後賽助球隊一路闖關，先後淘汰太陽及金塊，晉級西岸決賽，獲得大量球迷讚賞，今次就聯同杜蘭特、李安納、謝倫賓遜及安東尼戴維斯，入選二隊。

至於年尾踏入40歲的「大帝」勒邦占士，本季繼續有好表現，場均仍然取得30.1分8.3個助攻及7.3個籃板的全能數據，最終成功夥拍史堤芬居里、布克、賀利貝頓及帝王中鋒沙邦尼斯，組成最佳三陣。