協恩連挫滙基英華闖4強

「Panasonic學界籃球邀請賽」首日上演小組賽，女子W組鬥得激烈，滙基書院（大坑東）和英華女學校輪流挑戰衞冕的協恩中學，最終協恩驚險晉級4強。

本年度精英賽、學界賽雙料冠軍協恩中學W組首場與滙基書院（大坑東）重演九龍區學界4強戲碼。甫開戰協恩由梁瑞昕、黃雅婷連轟三分球領先6比0。滙基站穩陣腳後，由梁凱澄命中「long 2」追近，惟面對協恩全場緊逼，滙基起手機會不多，半場協恩以9比6領先。下半場協恩加強火力，打出一段11比0攻勢，最終協恩贏22比12。

協恩第2場迎來英華女學校，兩隊合演激烈攻防戰，半場協恩僅領先13比11。下半場，英華的陳凱瑩和何靖彥先後得分，兩度追平至15比15。協恩尾段由中六生黃雅婷和姚釆芸挺身而出，各得4分拉開比分，最終以25比19取得兩連勝，晉級4強。

黃雅婷︰防守係致勝關鍵 協恩的黃雅婷兩場合取12分，助球隊驚險晉級，她承認球隊是日發揮未如理想，對於力爭第10霸，這位剛完成DSE的女將表示要先做好自己︰「我們以新陣容出戰，中二、三、四的球員都有，而且今屆我們防守能力比進攻強。協恩一向講求團體籃球，齊心防守就是致勝關鍵。」