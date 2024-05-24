「鐵三角」盡顯衞冕霸氣 英華2連勝過關

Panasonic學界籃球邀請賽昨於修頓場館開戰，其中首日上演的男子A組賽事，衞冕冠軍英華書院的「鐵三角」組合吳委峻、蔡浩東和梁子森盡顯霸氣，帶領球隊接連擊敗屯門區學界D1四連冠的嗇色園主辦可藝中學及中華基督教會蒙民偉書院，率先晉級4強，向4連霸邁進一步。

Panasonic學界籃球賽採用20分鐘賽制，英華首戰對上可藝，上半場開始兩邊便以全場緊迫盯防，英華隊長吳委峻手起刀落命中三分、加上蔡浩東突破得分領先6比0。其後可藝奮起直追連取5分，燃點起激戰氣氛，完半場前，英華鍾子豪投入壓哨三分球，助球隊以16比9領先。

英華無論是傳球配合，或是防守方面俱明顯較可藝更勝一籌，縱使兩隊多次失誤交換球權，但他們以密不透風的防守令對手下半場1分未得，吳委峻合共狂轟4球三分，打出14比0攻勢，帶領英華贏30比9，先拔頭籌。

氣勢如虹的英華第2場對上中華基督教會蒙民偉書院，他們展現出王者姿態全方位壓制對手，早早收起吳委峻、蔡浩東等主力球員，換入一眾小將試陣吸取大賽經驗，仍大勝49比4再下一城，強勢進入淘汰階段。

吳委峻︰靠團隊合作衝冠 英華「鐵三角」之一的吳委峻是日手感極佳，兩場比賽合轟7球三分，成為本屆Panasonic「三分王」有力競爭者之一，他賽後表示：「我們已經有兩個月沒打比賽，賽前擔心會對比賽節奏生疏，但大家表現都很不錯，希望我們能透過這兩場比賽將狀態調整到最佳。」

為爭取4連霸，英華眾將展露出對勝利的渴望，隊長吳委峻直言：「壓力不可避免，但未必是來自外界，更多的是自己的心態會否被這些榮譽影響，令我們退步。但我相信大家對自己都很有要求，對團隊合作亦很有信心，希望今次也能奪下冠軍。」圖/文：余樂詩、鄧文滔、李章杰

英華（白衫）第2場大勝蒙民偉，鎖定晉級資格。 吳委峻