標準流浪慶功 莫生︰想搵米路回巢

早前首奪「賽馬會菁英盃」的標準流浪，昨日舉行慶功宴，其中會長莫耀強透露已經設立董事局管理球會，而米路則有機會回歸擔任球隊主教練。

標準流浪上周勇奪「賽馬會菁英盃」，為上演職業生涯最後一戰的盧均宜及林嘉緯，送上完美句號。球隊是日舉行慶功宴，多位管理層、職球員、贊助商代表以及足總主席霍啟山皆有出席，並即場展示「賽馬會菁英盃」獎盃，場面熱鬧。

成立董事局負責營運 據會長莫耀強透露，朴鍾範、馬相訓及李毅凱等球員先後因不同原因離隊，加上球隊受傷停困擾，令聯賽成績下滑，慶幸球隊最終都能奪得一項冠軍完結球季。談到來季展望，「莫生」透露球會將設立董事局，負責營運球會：「董事局已經埋咗班，佢哋會負責管理，包括搵教練同球員，唔使Philip（李輝立）一個執頭執尾，始終佢年紀都大。」

「莫生」又稱快將與球員商討去留，預計新球季變動不大，並提到正極力邀請上季擔任球隊技術顧問的米路回歸：「我哋好想米路返嚟教，但傾成點就交畀董事局處理，我個仔Michael（莫文韜）下季都會多咗參與球隊運作，係時候交棒畀下一代啦！」圖、文：鄧文滔

會長莫耀強（中）表示有意搵米路回巢掌帥。 米路