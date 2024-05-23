巴科爾大演帽子戲法 東方5蛋贈港會

旺角大球場昨晚上舉行一場「中銀人壽香港超級聯賽」補賽，東方主場迎戰有多名主力缺陣的港會。最終主隊憑巴科爾大演帽子戲法，加上黃皓雋梅開二度，以5比0大勝港會。

東方派出鐘樂安及丹尼爾鎮守中路，馬希偉及梁振邦控制中場，支援巴科爾和于楊攻堅，巴拉克熱身時受傷，改由高銘浩擔正，久休復出的洛迪古斯先列後備；至於深受傷停困擾的港會，僅得邁亞、村越俊宏及簡嘉亨3名球員在後備席待命，白星馳聯同周子謙扼守左路，劉學銘推上一格任防中，加斯特夫客串中鋒。

開賽僅6分鐘，高銘浩送出妙傳，可惜巴科爾單刀射斜。其後東方繼續控制戰局，21分鐘，丹尼爾引球推進到前場後起腳，被馬浩龍救出。14分鐘後，表現活躍的高銘浩傳中，助攻巴科爾頂入，旁證起初示意越位，但VAR介入後，確認入球有效，東方領先1比0完半場。

黃皓雋梅開二度 東方換邊後得勢不饒人，51分鐘，賀爾右路傳中，黃皓雋門前頂成2比0。64分鐘，黃皓雋禁區頂附近突破港會防守，壓入禁區勁射成3比0。78分鐘，賀爾接應傳送，右路擺大位射門又告柱邊出界，東方完場前換入洛迪古斯，他入替後不久就博得12碼，雖然巴科爾操刀被馬浩龍救出，但這位西班牙射手衝前補射，加上郭崇毅補時階段又博得12碼，巴科爾一射入網，為球隊埋齋，兼大演帽子戲法，東方贏5比0完場。圖、文：鄧文滔