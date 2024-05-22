連場大戰明日開波！趙聿修寶覺全力一拚

Panasonic學界籃球邀請賽仲有一日就開賽！今日介紹的兩支參賽球隊處於男子B組，分別是元朗區冠軍趙聿修紀念中學以及九龍區強隊寶覺中學，後者希望在Panasonic舞台向同組的北角協同中學復仇，為精英賽落敗一雪前恥。而趙聿修則抱着大無畏精神，全力一拚，希望能在強敵當前下，打出最佳水準。■圖：司徒子文、文：余樂詩

趙聿修紀念中學搏盡不留憾 近年火速冒起的趙聿修紀念中學，今年以元朗區冠軍之姿殺入前精英賽，最終12強止步。中六隊長潘敏聰期待與隊友在「Panasonic學界籃球邀請賽」拚盡全力，不留遺憾：「盡力一搏！有啲隊友要考DSE就盡力考試，唔使考試就盡力練好，希望打出佳績。」

趙聿修今年元朗區學界決賽擊敗青年會中學封王，潘敏聰力讚隊友齊心克服挑戰：「今年主要目標都放喺元朗區學界決賽，上年決賽輸咗，今年大家都想復仇，訓練時捉緊每一個細節。大家已經盡力，做得好好，唔能夠打入精英賽8強係有啲失望，但都要接受自己嘅缺點。今年有好多挑戰，每位隊員都有不足需要解決，但我哋喺比賽中已出盡全力，所以都冇乜遺憾。」

今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」與北角協同中學和寶覺中學爭奪4強席位，這將是「阿聰」學界生涯最後一項比賽，他希望與隊友打出最佳表現，留下美好回憶。

寶覺中學劍指冠軍顯實力 寶覺中學本學年以九龍區D1學界季軍之姿趕上精英賽尾班車，這支精英賽8強隊伍今屆強勢回歸「Panasonic學界籃球邀請賽」。隊長吳嘉樂直言今年球隊表現未如理想，期待在今次賽事捲土重來：「目標是冠軍，我們實力不比男拔、英華遜色，好想證明寶覺都有能力奪冠。」

由甲一射手梁民熊領軍的寶覺，今年奪得九龍區D1學界季軍，重返精英賽舞台，最終在8強以31:36不敵北角協同中學。隊長吳嘉樂表示球隊處於磨合階段，會汲取教訓：「我們在學界賽前一直為決賽準備，卻在4強輸給男拔，精英賽亦不敵北協，默契不夠他們好。可能我們前一年錯失精英賽資格，隊友大賽經驗不足。」

寶覺今屆賽事小組賽重遇北角協同中學，勢必再掀激戰，首次參賽的「嘉樂」難掩興奮地說：「平時看甲一就是在這裏，想不到自己也可以在修頓出戰，希望大家用盡全力，好好把握今次機會吧！」

潘敏聰 吳嘉樂