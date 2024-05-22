吳卓恩達200混殘奧A標

殘疾人游泳世界系列賽新加坡站圓滿結束，港隊是次表現出色，共獲得4金3銅的成績，其中吳卓恩（右二）在SM6級女子200米個人混合泳以達殘奧會「A標」的成績，獲得青年組金牌及公開賽銅牌，對備戰8月28日展開的巴黎殘奧會注下強心針。