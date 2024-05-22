雲班耶馬全票躋身新秀一隊

昨日NBA正式公布年度最佳新秀陣容，馬刺隊狀元兼年度最佳新秀得主雲班耶馬（圖）及雷霆隊大前鋒賀甘兩人全票入選最佳新秀一隊，其餘3人則為勇士新星後衞波斯蒙斯基、黃蜂小前鋒班頓米拿及熱火小前鋒小謝美祖亞比。另外，在季後賽有不俗表現的獨行俠大前鋒萊弗利及雷霆控衞卡臣華萊士則入選二隊。