黃澤林征法網首圈畢業

香港19歲網球手黃澤林昨日首戰法國網球公開賽外圍賽，力戰1小時31分鐘下，以5比7、2比6不敵美國球手基臣，無緣晉級。

尾段兩局輸「刁時」 世界排名第181位的黃澤林（Coleman）首度獲得法網外圍賽資格，成為香港首位出戰成人組大滿貫賽事的男單球手，他於外圍賽首圈重遇上周葡萄牙賽32強對手、24歲的美國球手基臣，該戰Coleman以3比6、1比6告負。

今仗戰況更為緊湊，首盤雙方都互相打破對方發球局，不過基臣以較高一發得分率（78％）取勝，黃澤林首盤僅負5比7。

第2盤雙方開段互保發球局，惟落後2比3的Coleman在第6局被對手「破發」，之後兩局Coleman力挽狂瀾，惜連續兩局「刁時」告負，最終這位港將以兩盤5比7、2比6不敵對手，完成首個成人組大滿貫賽事。

其他焦點，世界排名第89位的中國球手商竣程以直落兩盤4比6、6比7（5比7）不敵排名低56位的阿根廷球手Roman Andres Burruchaga，外圍賽首圈止步。