男女新勢力圖創驚喜

B組

周四開波各勁旅磨刀霍霍 Panasonic學界籃球邀請賽本周四（23日）隆重展開，各路學界勁旅已經磨刀霍霍，寄望於賽事取得佳績。近年進步神速的北角協同中學及拔萃女書院，勢將成為賽事奇兵，兩支新勢力今年在精英賽分別贏得男女子組季軍，迎來隊史高峰，來到今屆Panasonic舞台，有力再創驚喜！■圖：司徒子文 文：林卓臻、余樂詩

北協建立互信求突破 教練：朱耀明、高煜恆

其餘隊員：周政言、岑家豪、黃頌文、劉家瑜、劉子健、 李柏恆、梁智堯、黃浚、甄庭琛、陳紀霖、徐俊輝、李震楠、卞樂謙、榆澎譚

本學年成績：港島區D3冠軍、精英賽季軍

北角協同中學在本學年精英賽勇奪季軍，創下隊史最佳，成為近年學界籃球一股新勢力，主力莫雅維（Mohammad-Awais）認為今年陣容雖有變動，但仍有信心能取得突破，關鍵在於相信隊友。

繼上屆精英賽殺入8強後，北角協同今年以港島區D3冠軍身份再闖精英賽，並一路高歌猛進，擊敗漢華中學勇奪季軍。Awais對球隊能夠取得進步感開心：「比上年進步咗，今年齊心協力打入4強，自己同隊友都滿意。」北角協同在4強一度與另一強敵拔萃男書院鬥到難分難解，最終僅負對手，Awais表示希望在今次賽事與男拔再度碰頭。

由於有幾位內線主將離隊，北角協同實力難免減弱，但Awais堅持相信隊友是取勝不二法則。上屆「Panasonic學界籃球邀請賽」奪得季軍，Awais期望今屆能再有突破：「經過上年比賽，知道要注重節奏同入局要快，我哋其他方面不及對手，惟有以勤力彌補不足，希望可以突破入決賽。」

女拔向最佳成績進發 教練：黃嘉樂

其餘隊員：王心言、康穎霖、徐穎怡、徐穎恩、楊旼忻、黃彥婷、劉玥昕、

梁博熙、陳泳恩、馮芷晴、鍾詠心

本學年成績：精英賽季軍、九龍區D1亞軍

拔萃女書院近年於學界籃壇冒起，去年打入精英賽8強，寫下校史於賽事改制後的最佳成績後，今年更進一步，收穫精英賽季軍。前隊長顏昕認為，球隊經過多項大賽後，團隊精神更勝從前，期待「Panasonic學界籃球邀請賽」與隊友再創佳績，向着「籃球場上，唯我拔萃」的目標進發。

女拔上屆小組賽就遇上協恩中學和滙基書院兩大勁敵，最終女拔以1分險勝滙基，另以15比21不敵協恩，雖然無緣晉級，但亦為球迷留下深刻印象。今年女拔於各項大賽交出好表現，特別於精英賽勇奪季軍，再次刷新隊史最佳成績。

由於隊中不少球員要兼顧其他校隊訓練，顏昕感激隊友為籃球隊付出良多：「今年大家都盡量抽時間練波，一齊為籃球隊付出努力，令我最後一年學界有個美滿回憶。我們每個人都各有強項，搶籃板、速度快、頭腦冷靜，她們從其他運動獲得的經驗都能幫到球隊。我們不會依賴單一球員，反而每個人都好重要。」

女拔今屆與青中和漢華位於X組，新隊長康穎霖表示：「Panasonic賽我們要更快入局，齊上齊落，爭取入決賽，一起為隊中4位中六生搏盡。」

X組 莫雅維 顏昕