標準流浪雨戰贏波謝幕

至於昨日港超聯尾場，由標準流浪假主場青衣運動場迎戰港會。結果，該應季「賽馬會菁英盃」冠軍，在雨戰中以2比1擊敗港會，以一場勝仗完結今個球季。

雖然「宜嘉」、神田夢實和上形洋介等主力均不在大軍之列，但標準流浪三線實力，依然較港會平均得多，甫開賽即控制大局。6分鐘，左後衞龍梓軒後上助攻，離門30碼施冷箭，惜其勁度十足的射門未能命中目標。6分鐘後，標準流浪曾經將皮球送入網窩，惟有球員越位在先，慘食詐胡。

「突然熄燈」賽事一度暫停 28分鐘，伊巴謙右路快放落底傳中，劉智樂近門怒射中楣出底線。上半場補時階段，林堂真頭槌建功，替標準流浪打破悶局。完半場前一刻，劉智樂打破多時的入球荒，將比數改寫成2比0。下半場開賽不久開始下雨，而落後兩球的港會，亦換入福保羅和卡斯特夫。48分鐘，泰亞高禁區頂起腳，皮球貼柱邊出底線。

66分鐘，因球場「突然熄燈」賽事一度暫停13分鐘。賽事重開，標準流浪由陳耀祖入替姚浩明，港會由溫俊入替劉學銘。

賽事補時20分鐘期間，港會由福保羅近門撞入回敬一球。賽事尾段再下傾盆大雨，雙方未能再添入球，標準流浪以2比1擊敗港會，完成今季所有賽事。