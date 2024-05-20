挫均業北區香港U23今季第2勝

「中銀人壽香港超級聯賽」昨午另一場頭場，均業北區坐鎮北區運動場與香港U23正面交鋒。最終香港U23憑林學曦一箭定江山，以1比0小勝北區，取得今季聯賽第2場勝仗。

林學曦一箭定江山 北區開賽僅3分鐘就有入球機會，雲天樂打手槌不遠，何振廷禁區頂勁射高出。主隊其後繼續施壓，17分鐘，林樂勤右路傳中，香港U23球員解圍不遠，何振廷12碼點附近起腳，省中梁煒烽，雲天樂成功沒收。一直受壓的香港U23，到34分鐘反而先開紀錄，何家智右路傳中，張桂華甩手，林學曦近門勁射成1比0，助球隊領先1球入更衣室。

主隊換邊後全力反撲，但多番施射無功而還。眼見遲遲未能平反敗局，北區調入羅港威及黃偉國加強攻力，66分鐘，北區角球攻勢，柏度混戰中起腳，被梁煒烽護空門。其後賽事進入高潮，林智豐76分鐘遠射中柱彈出，之後主隊左路傳中，羅港威衝前起腳又被雲天樂出迎封走，即使北區教練團成員何國泉賽後疑似因投訴過激，被罰紅牌離場，無阻香港U23贏1比0完場，取得今季第2場聯賽勝仗。■圖、文：鄧文滔