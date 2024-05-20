會長李文恩拍心口：達Sir會留任

增兵組軍征戰亞冠

理文贏深水埗提早一輪封王，來季將可代表香港參加「亞冠盃」二級聯賽，賽後會長李文恩相當激動，除走入球場合照、大肆開香檳慶祝外，又拿起大聲公感謝球迷。即使受訪時，李文恩興奮之情仍未平復：「一路以嚟希望代表香港參加亞洲賽事，今年好慶幸攞到冠軍，正式打入小組賽，所以好開心。」除此之外，他又透露球隊來季陣容會有一定變動，並強調一定會增兵：「組軍目標會睇住亞冠小組賽，所以會再簽啲質素更加高嘅球員先應付到，有啲位包括中堅、中場都要補強，唔排除繼續喺歐洲搵。至於陣中有啲外援接近完成續約，相信留隊問題不大，不過可能有啲本地華人球員會去中國落班。」