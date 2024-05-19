愛心籃球賽集氣撐李劍煌

為幫助不幸患上腎衰竭的前甲一籃球員李劍煌，「愛心籃球賽」昨日假灣仔修頓場館舉行。本地籃壇一呼百應，多位經典球星、現役南華籃球隊及甲一球員出席義舉，進行友賽及義賣活動，亦有大批球迷專程入場支持，齊齊為「阿煌」渡過難關出一分綿力。