林王組合膺福布斯亞洲精英

《福布斯》公布「2024亞洲30位30歲以下精英」，去年杭州亞運為港贏得首金的賽艇雙人組合林新棟及王瑋駿，在娛樂及體育組別上榜。《福布斯》官網讚揚兩人在亞運表現出色，特別是林新棟克服身型上的劣勢，實屬難得。