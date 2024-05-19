伍家朗泰國羽賽坐銀望金

香港羽毛球手伍家朗昨日出戰泰國公開賽4強戰，與應屆世界冠軍兼東道主球手昆拉武特激戰3局，決勝局一度落後4分的伍家朗，一口氣連取6分，以局數2比1擊敗對手，時隔14個月再闖世巡賽決賽，有望打破逾一年錦標荒。