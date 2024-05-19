5月19日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月19日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
伍家朗泰國羽賽坐銀望金
香港羽毛球手伍家朗昨日出戰泰國公開賽4強戰，與應屆世界冠軍兼東道主球手昆拉武特激戰3局，決勝局一度落後4分的伍家朗，一口氣連取6分，以局數2比1擊敗對手，時隔14個月再闖世巡賽決賽，有望打破逾一年錦標荒。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240519-0519_00286_016/伍家朗泰國羽賽坐銀望金
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc