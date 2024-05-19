未絕望！傑志派冠忠南區3蛋

昨日港超聯，冠忠南區坐鎮香港仔運動場主場對2哥傑志，「藍鳥」憑費蘭度、查理史葛及基爾頓各建一功，淨勝對手3比0，令理文未能提早封王。

是役非勝不可的傑志，3分鐘已打破僵局，陳晉一傳中，尾柱的費蘭度輕鬆撞入。10分鐘南區差點追平，史提芬彭利拿禁區內窩利抽入，惟旁證指越位在先。南區再接再厲，臨完半場趙聡悟落底交橫，艾華勁射被王振鵬接實，傑志半場領先一球。

易邊後南區變陣換入積遜，惟69分鐘查理史葛勁射得手，傑志領先2比0。1分鐘後，基爾頓飛身頂成3比0，77分鐘費蘭度角球斬入禁區，杜馬思不慎「擺烏龍」，但球證翻查VAR後指潘沛軒犯規在先，入球被推翻。比賽尾段祖連奴起腳中柱，「藍鳥」維持贏3比0，爭標尚未絕望。

伍健：來季組軍年輕化 昨日入場觀戰的傑志會長伍健，賽後與暫代主教練金東進「密斟」，同時透露來季組軍銳意年輕化，將出現不少變動：「等踢埋最後一場，同足球明星選舉結束，之後就準備下季嘅嘢。當時機成熟就會公布，應該幾『多姿多采』，唔只係球員變動，陣容上一定有變，唔似以往咁溫和。」

圖、文：李浚湣