標準流浪謝幕騷迎擊港會

標準流浪守將 龍梓軒（左）

今日港超聯尾場，剛捧走「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪，於主場青衣運動場迎戰港會。是役為流浪今季謝幕戰，為求好頭好尾必力爭勝仗，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，從對手身上搶分。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

龍梓軒要贏波為今季埋尾 流浪剛剛首奪「賽馬會菁英盃」冠軍，左閘龍梓軒希望球隊能延續強勢，用勝利為今季畫上完美句號：「我哋之前講過，季尾最後3場聯賽要贏晒，兼捧埋『菁英盃』，今場贏到就達到目標，大家一定會搏盡。」他指港會翼鋒莊文歷因傷長抖，惟強調不能掉以輕心：「港會好依靠莊文歷製造反擊，但佢哋仲有其他好球員在陣，都要小心。」陣容方面林衍廷累積10黃要停賽。

港會上場擊敗均業北區終止5連敗，惟莊文歷重創收咧，前鋒泰亞高指全隊已收拾心情：「目前最緊要係踢好最尾幾場聯賽，唔好畀其他嘢分心。」此外他認為流浪剛贏得「菁英盃」，士氣旺盛，必定較以往更難應付：「呢兩季對住流浪我哋都冇乜甜頭，而且伊巴謙夠晒弗，一定會諗計守住佢。」

港會中場 溫俊（右）