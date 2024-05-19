港台電視32及on.cc東網同步直播 港超聯爭標關鍵一戰 理文砌深水埗不敗即封王

深水埗隊長 顏卓彬（左）

今日於深水埗運動場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」焦點賽事，深水埗主場硬撼榜首理文。「黃黑軍團」是役只要保持不敗，即可首奪聯賽錦標；深水埗近期走勢凌厲，有權繼「足總盃」後再令對手稱臣，今日隨時誕生港超王者，球迷豈容錯過！（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

青年軍時期效力理文的尼高拉斯，上場「足總盃」4強倒戈建功，助深水埗爆冷打入決賽，他坦言感覺特別：「呢個入波可能係人生最難忘一球，估唔到最後贏埋。」談到今日再與「黃黑軍團」交鋒，他揚言全隊上下士氣高昂，面對強敵會繼續奮鬥：「理文今場唔輸就封王，但我哋戰意唔會比佢哋低，會跟足教練部署，希望再有驚喜。」

曾昭達：和波都唔收貨 理文剛於「足總盃」遭深水埗淘汰，主教練曾昭達認為勝敗乃兵家常事，希望球員藉此作警剔：「今場唔可以有任何差池情況下，相信球員更有決心，盡快攞到冠軍。」球隊今場只需1分即達到目標，惟「達Sir」強調球隊仍會全力爭勝：「聯賽重要性比『足總盃』更大，一定要攞到，因為關乎來季亞洲賽資格，雖然和波夠做，但我哋要攞晒3分。」射手保連奴因傷或提早收咧，對前線調動有影響。

深水埗中堅 宋柱浩（左） 理文翼衞 徐宏傑（右三）、理文鐵衞 荷西安祖（右一）