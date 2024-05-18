殘奧倒數100日余翠怡何宛淇盼奪獎牌

巴黎2024殘奧將近，中國香港殘疾人奧委會聯同香港挪亞方舟，昨日假馬灣舉辦「傷健合Big運動日」，並進行「巴黎2024殘奧運」100日倒數活動。「輪椅劍后」余翠怡、硬地滾球名將何宛淇及田徑好手莊恭源出席活動，向特殊學生分享心得。

「傷健合Big運動日」設多個殘疾運動試玩，包括輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、輪椅網球、特奧滾球及展能賽艇，讓一眾特殊學校學生認識及體驗。已獲取殘奧入場券的輪椅劍擊「準6朝元老」余翠怡是日亮相，分享備戰情況：「對比起首次出戰殘奧，心情未算很興奮，始終經歷過很多，心情相對輕鬆，希望能發揮水準爭取獎牌。」

輪椅劍后不輕言退役 余翠怡明日將隨港隊遠赴巴西，出戰最後一站的世界盃分站賽：「希望能贏得更多分數提升種子排名。」這位剛過40歲的香港「劍后」亦談到退役問題：「如果我還是很享受和喜歡輪椅劍擊、身體仍能承受日常訓練，我會繼續投身當中。」

目前硬地滾球世界排名第二的何宛淇，即將開啟個人第3次殘奧之旅，「還是需要不斷在比賽時提醒自己放鬆，始終在世錦賽和亞運都拿過獎牌，唯獨殘奧未有，希望能順利取得好成績拿下獎牌。」圖、文：李章杰