晉峰恭迎大埔奮力搶分

晉峰守將 鄭璟昊

今日港超聯另一場賽事，晉峰在青衣運動場主場火併大埔。剛終止11連敗的「粉紅兵團」，士氣稍有提升，為搶分擺脫榜尾位置，隨時繼「足總盃」首圈淘汰「綠戰士」後，再次踢出驚喜。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

晉峰上場悶和深水埗，總算終止聯賽連敗走勢，總教練何信賢透露是役翼鋒袁世傑及隊長鄭璟昊有望復出，盼能偷雞成功：「今日人腳較齊，希望收窄差距。嚟緊兩場要搏盡攞分，擺脫榜尾。」後衞曾俊軒是役坐波監。對於球隊來季去向，「何Sir」表示正積極與老闆溝通，提醒球員目前專心踢好餘下兩場比賽。

李志堅感激老闆親自拉票 大埔近14場聯賽保持不敗，但球隊去年11月曾在「足總盃」不敵晉峰出局，主教練李志堅提醒球員萬勿輕敵：「依家隊晉峰同上次交手時有好大轉變，佢哋班年輕球員好落力，希望贏波保住前3。」陣容方面，羅振庭累積5黃停賽。大埔多位職球員在「香港足球明星選舉」的公眾投票中帶頭，「堅Sir」稱有賴老闆親力親為拉票。「堅Sir」又透露球隊已制訂3年計劃，並與謝家榮等多位本地球員續約。

大埔鐵衞 加比爾