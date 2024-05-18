港台電視32╳on.cc東網同步直播港超聯直路衝刺 傑志保衞冕夢硬撼冠忠南區

冠忠南區隊長 佐佐木周

今日「中銀人壽香港超級聯賽」上演尾二一輪賽事，其中冠忠南區坐鎮主場迎戰2哥傑志。「藍鳥」要保住些微衞冕機會，是役必須全取3分，惟雙方首循環踢成0比0，證明南區有一戰之力，今季港超會否提前誕生王者，值得球迷期待！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

南區獲兩周休息後面對傑志，主教練楊正光預計對方為保爭冠希望，必奮力搶攻：「雖然佢哋最近走勢唔太理想，但今場點都會搏到盡，可能將所有進攻球員放晒出嚟，對我哋嚟講梗係惡踢。」陣容方面，鞠盈智及古安奴繼續養傷，黎格爾則累積5黃停賽。

伍瑋謙：要報答主場球迷 是役為南區本季主場煞科戰，門將伍瑋謙（Ivan）揚言要盡全力，答謝主場球迷：「今季球隊成績唔算理想，最後一場主場都想踢得好好睇睇，喺傑志身上搶到分。」對手進攻好手眾多，Ivan尤其提醒隊友嚴防迪美路夫：「佢鬥心十足兼且衝擊力強，真係要睇緊啲。」

傑志剛失落「賽馬會菁英盃」，近3場全敗陷入低潮，隊長艾里奧直言世上沒有球隊可以一路長勝，寄望隊友盡快收拾心情：「今季對住南區都唔易踢，加上我哋近況麻麻，但未到最後一刻都唔應該放棄。」軍情方面陳俊樂及米基爾兩人均要停賽。

查理史葛把握反彈機會 中場查理史葛指「藍鳥」接連於盃賽落敗，確實影響士氣，希望今日把握機會爭取反彈：「球隊正面對艱難時期，所有球員、教練以至球迷更加要團結一致。今日都要小心南區嘅反擊，加上我哋7日內第3戰，對體能要求好大。」

傑志中場 查理史葛