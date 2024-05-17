外流小將胡賢沐入選香港U20

是次名單共有16人，僅得效力傑志的石皓心一位門將，其餘皆為場區球員，包括多位效力港超球會的年輕球員，例如陳浩嘉、袁振謙及馬阡皓等，但令人驚喜的是，此前外流至德國第5級聯賽球會Brinkumer SV的胡賢沐亦被列入初選名單，這位年輕球員去年亦曾在「賽馬會青少年足球精英匯」，代表香港U18與曼聯U16交鋒。