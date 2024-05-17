外流小將胡賢沐入選香港U20
港會7人賽將於本月底展開，足總昨日公布香港U20大軍名單，其中效力德國第5級聯賽球會Brinkumer SV的胡賢沐榜上有名。
是次名單共有16人，僅得效力傑志的石皓心一位門將，其餘皆為場區球員，包括多位效力港超球會的年輕球員，例如陳浩嘉、袁振謙及馬阡皓等，但令人驚喜的是，此前外流至德國第5級聯賽球會Brinkumer SV的胡賢沐亦被列入初選名單，這位年輕球員去年亦曾在「賽馬會青少年足球精英匯」，代表香港U18與曼聯U16交鋒。
在港會7人賽被編入C組的香港U20，將於本月25日先後硬撼富咸、格拉斯哥流浪及港會，可謂硬仗連連。鄧文滔報道
香港U20初選名單
門 將：石皓心（傑志）
場區球員：胡賢沐（Brinkumer SV）、陳浩嘉、戴子軒（均業北區）、劉慶友（東方）、
馬阡皓（香港U23）、馬斐、彭慶曦、楊焯鈞、袁振謙（傑志）、曾俊軒（晉峰）、梁羿童、黃琛喆（深水埗）、陳琨政、梁叡政、曾樂圖
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