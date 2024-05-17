均業北區Show射術教頂頭槌

不怕風雨跟學生玩得開心 「中銀香港足動校園體驗計劃」在4月底緊接進行第8站，港超球隊均業北區派出多名職球員，來到同區位於上水彩園邨的香海正覺蓮社佛教陳式宏學校。雖然活動當日天氣不穩，但天雨未有澆熄一班小學生的熱情，大家玩得十分投入。

新升班的均業北區今季首度征戰港超，由副總監兼龍門教練何國泉負責組軍，梁志榮則相隔4季再任主教練，球隊簽入多名具超聯經驗球員，成功穩坐中游。是次活動除了助教羅敏聰，陣中5名巴西外援柏度、伊泰路、肯迪、馬圖斯和韋法頓，以及兩位本地年輕球員劉君正、張桂華亦有出席。

當日一度下起大雨，但由於學校設有有蓋操場，因此校訪未受影響。8名北區職球員一如以往先接受主持人Iris訪問，並簡單介紹自己，然後待一眾陳式宏學校的男子足球隊成員稍作熱身後，助教羅敏聰隨即展開訓練。首先7名北區球員各自拿着球，站在場外不同位置，同學們需要不斷走到他們面前，以腳和頭槌回傳，惟卻未對一班足球小將有太大考驗。

北區主席朱浩賢玩埋一份 隨後一班同學需要接應球員傳球，再於半場將皮球射入龍門，期間一直在旁觀看的北區主席朱浩賢，中途更突然參與練習，落場大騷射術，引來全場起哄。眼見射得有板有眼，羅Sir再提升難度，要求眾人在5分鐘內射入10球，否則便要接受體能懲罰，幸好最終同學能夠完成挑戰。

活動很快來到「重頭戲」，同學們與北區球員分成數隊，再輪流進行「2對2」、「4對4」以及「5對5」對抗賽，一班小學生即使初次面對一班職業球員仍毫無懼色，多次嘗試搶走對方腳下球和攻門，相當落力。踏入尾聲，大家影大合照留念之外，一班北區球員又向學生派發迷你足球、港超聯十周年紀念文件夾等紀念品，場面歡愉。

有份落場參與訓練的北區主席朱浩賢，對今次能夠走入校園感到開心：「球隊能夠同學生互動之餘，又可以畀外籍球員感受吓香港小朋友踢波水平，我覺得係好事。」身為學校足球隊隊長的楊同學，則指活動令自己獲益良多：「學到好多唔同進攻、防守技術，同埋識得點樣頂頭槌，先冇咁容易受傷。」圖、文：李浚湣