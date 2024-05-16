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麥維迪夫羅馬網賽衞冕失敗
俄羅斯名將麥維迪夫（圖）昨日在羅馬網賽16強，直落兩盤1比6及4比6不敵美國球手湯美保羅，衞冕失敗，他賽後承認狀態一般招致落敗：「老實說，我對自己的表現非常失望，落後時理應要打得更冷靜，即使末段表現有所改善，亦為時已晚。」
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