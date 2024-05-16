蘇黎世學界3人賽裘錦秋全勝闖關

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」，昨日於基督教香港信義會信義中學上演女子小組賽。裘錦秋以全勝姿態出線，有機會硬撼學界「神之隊」協恩。

位處B組的裘錦秋昨日登場，先後以19比1及17比7擊敗聖保祿中學及五旬節中學，成功躋身下圈。身高1米87的戴欣婷，尤如「巨人」般稱霸籃底，像其偶像祖傑一樣主宰比賽，她亦滿意近期狀態：「對比起以前，進攻方面更穩定，搶籃板及接應亦有進步，不過防守腳步可以再加快。」

再晉一級或硬撼協恩 裘錦秋若再過一關，14強甚有機會再會「老對手」協恩，對此戴欣婷坦言：「雖然對過協恩很多次，但每次都落敗。但三人賽變數大，甚麼都有可能發生，之後會針對協恩的打法制訂戰術，有信心助球隊贏得冠軍。」至於第二年參加蘇黎世三人賽的隊長韓芷澄，亦相信球隊有力抗衡協恩，「協恩很有默契、進攻節奏快，我們要注意調整心態，創造空間給戴欣婷打禁區。」

同日H組，首度參賽的五旬節聖潔會永光書院上演精彩絕殺，以13比12勇挫外卡隊港九街坊婦女會孫方中書院，其後再贏地利亞修女紀念中學11比2，全勝晉級。

圖、文：李章杰