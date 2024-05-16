撲飛！現場撐精英籃兒
雲集全港24支籃球勁旅的「Panasonic學界籃球邀請賽2024」，將於5月23日至26日假灣仔修頓場館舉行。賽事首3天免費招待球迷入場，壓軸決賽日的門票將作公開發售，每張10元，想撲飛支持的朋友，密切留意票務安排！
周六設觀眾射籃遊戲
賽事首3日先上演男女子各組別初賽，以及女子4強賽，門票免費於5月23日至25日在修頓場館大堂派發，每人限取每日門票2張，派完即止，賽事不設畫位，以先到先得方式入座。決賽日門票每張10元，於5月24日至26日（指定時段）在修頓場館大堂公開發售。周六更安排觀眾射籃遊戲，獎品豐富包括adidas波鞋或T-shirt等。
5月23至25日賽事免費門票
派發日期：5月23至25日
派發時間：下午2時至6時
派發地點：修頓場館大堂
5月26日賽事收費門票
票價：10元
售賣日期及時間
5月24日：下午3時至7時
5月25日：下午3時至7時
5月26日：下午12時至4時
售賣地點：修頓場館大堂
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