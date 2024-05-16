撲飛！現場撐精英籃兒

雲集全港24支籃球勁旅的「Panasonic學界籃球邀請賽2024」，將於5月23日至26日假灣仔修頓場館舉行。賽事首3天免費招待球迷入場，壓軸決賽日的門票將作公開發售，每張10元，想撲飛支持的朋友，密切留意票務安排！

周六設觀眾射籃遊戲

賽事首3日先上演男女子各組別初賽，以及女子4強賽，門票免費於5月23日至25日在修頓場館大堂派發，每人限取每日門票2張，派完即止，賽事不設畫位，以先到先得方式入座。決賽日門票每張10元，於5月24日至26日（指定時段）在修頓場館大堂公開發售。周六更安排觀眾射籃遊戲，獎品豐富包括adidas波鞋或T-shirt等。