學界勁女大賽頻相遇 宿敵分途出擊力爭突圍

英華女學校和漢華中學本學年於大賽頻頻相遇，漢華在學界決賽擊敗英華重奪冠軍，至於英華則在精英賽次階段分組賽成功復仇。兩大宿敵於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」，分列Ｗ和Ｘ組，若然突破重圍，4強上演夢幻對決，值得留意！

英華盡早進入狀態 英華女學校在上屆港島區學界D1屈居亞軍，到精英賽一路過關斬將至8強，才以3分差距不敵裘錦秋中學（葵涌），與4強席位擦身而過。綽號「何靖」的隊長何靖彥盼球隊改善慢熱習慣，在「Panasonic學界籃球邀請賽」爭取成績。

回顧上屆學界歷程，「何靖」指球隊起用不少新人，陣容深度有所提升，有信心能夠在未來衝擊好成績：「今年球隊刻意安排較多師妹上陣，部分球員經過磨練後，首次出戰精英賽已能擔任正選等主力角色，在比賽中交出理想表現，相信待她們成長後，來年陣容深度必定有增無減，希望能夠和其他強隊周旋到底。」

談到「Panasonic學界籃球邀請賽」的目標，「何靖」盼大家改善慢熱的壞習慣，每場比賽都要努力爭勝：「我們在精英賽8強一役，正是因為入局較慢，導致後面要急起直追，可惜都未能收復失地，如果能夠盡早進入狀態，我們是有實力取得好成績。」

漢華克服逆境再衝刺 漢華女籃於今屆學界港島區勇奪冠軍，可惜在精英賽成績未如人意，僅於12強止步。不過這支傳統勁旅向來不容忽視，有力在「Panasonic學界籃球邀請賽」創出好成績。

雖然球隊於精英賽成績不算理想，但隊長「牛油」許傲悠並未感到失望，指球隊在身型不及大部分對手下已奮戰到底，又稱讚大家經過學界洗禮後有明顯成長：「精英賽有場分組賽與傳統勁旅協恩交鋒，雖然我們在比賽中一直處於落後，但很開心大家都沒有放棄，戰至第3節更加一度反超前，即使該仗最終仍然落敗，但總算證明球隊有能力克服逆境，打場好波。」

「牛油」續稱本屆「Panasonic學界籃球邀請賽」高手雲集，呼籲隊友每場皆要保持集中「逐場逐場打」，衝擊冠軍。翻查紀錄，漢華女籃共7次應邀出戰Panasonic籃球賽，曾於2014、15、16及18年先後4屆奪亞軍、並於2017及19年收穫季軍，成績十分亮麗，相信精英賽的挫折將轉化成一股動力，驅使這班剛勁十足的女孩於本賽事中，再次證明實力。

圖：司徒子文、文：余樂詩、鄧文滔

何靖彥 許傲悠