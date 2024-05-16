捧盃告別「宜嘉」光榮退役

今場「賽馬會菁英盃」決賽為「流浪孖寶」盧均宜和林嘉緯的生涯告別戰，兩人職業生涯贏盡錦標，今次終與流浪齊齊首次贏得菁英盃冠軍，為足球生涯畫上完美句號。

盧均宜和林嘉緯曾一起效力傑志和標準流浪，去季帶領流浪取得亞冠外圍賽參賽資格，另外亦代表過港隊出戰過多項國際大賽，20多年來為本地球壇付出甚多，今仗這對好兄弟亦成為主角，甫開戰就有流浪球迷舉起「林嘉緯中場世一」、「盧均宜神童」等紙牌歡呼。比賽來到第10及12分鐘，全場更響起熱烈掌聲，向這兩位本地球壇星將致敬。

異口同聲稱「無憾」 今仗林嘉緯正選登場，盧均宜則在下半場上陣，最終二人亦「完成任務」，助流浪擊敗傑志封王。賽後大會為「宜嘉」舉辦退役儀式，標準流浪和傑志會方都分別向兩人送上紀念品。

兩人賽後受訪問時，異口同聲道已經「無憾」，「嘉緯」感謝這兩個生涯重要球會，祝願球迷一直支持香港足球。「均宜」則強忍淚水發言，逐一感謝足球生涯中的重要人物：「多謝太太，好辛苦照顧兩個小朋友，令我可以專心踢波。仲要多謝我老友，佢頭先唔多謝我，我嬲佢！多謝佢，咁多年嚟我哋一齊共患難，一齊經歷過好多嘢，希望大家一直支持香港足球，支持我撐本地波。」