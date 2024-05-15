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雷霆逆轉獨行俠扳平2:2
NBA季後賽西岸次輪，雷霆憑王牌阿歷山大交出全場最高的34分，收服半場落後11分的失地，作客以100比96反勝獨行俠，總場數扳平2比2。東岸方面，塞爾特人「雙槍」達頓及謝倫布朗合轟60分，作客以109比102擊敗騎士，場數領先3比1率先「叫胡」。
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