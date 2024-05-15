奇倫威爾森帶囝囝追「車」

奇倫威爾森向來是英超球隊車路士擁躉，這位應屆桌球世界冠軍，趁休季期帶兒子探訪愛隊的訓練基地，更與多位「車仔」球星合照（圖），兒子亦獲得球員簽名T恤，相當興奮。談到日後去向，年僅32歲的威爾森計劃45歲退役，盡情陪伴家人。