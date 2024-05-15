5月15日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月15日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
奇倫威爾森帶囝囝追「車」
奇倫威爾森向來是英超球隊車路士擁躉，這位應屆桌球世界冠軍，趁休季期帶兒子探訪愛隊的訓練基地，更與多位「車仔」球星合照（圖），兒子亦獲得球員簽名T恤，相當興奮。談到日後去向，年僅32歲的威爾森計劃45歲退役，盡情陪伴家人。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240515-0515_00286_016/奇倫威爾森帶囝囝追「車」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc