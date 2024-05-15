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鄭欽文淘汰大坂攞晒彩
鄭欽文於羅馬網賽闖關。（Getty Images圖片）
羅馬網賽16強，中國的鄭欽文與日本1姐大坂直美合演「亞洲打吡」，鄭欽文前教練費塞特僅上任3個月，即請辭轉為擔任大坂直美教頭，令今仗更添話題。結果鄭欽文以6比2及6比4淘汰大坂直美，用行動向「轉軚」的教練送上一巴掌。
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