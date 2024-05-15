亞洲盃泰州站落幕 港將彭詩雅摘銅添積分

「2024亞洲三項鐵人盃泰州站」日前於中國江蘇泰州結束，香港女將彭詩雅勇奪銅牌，另一港將伍泰龍則在男子組位列第29名，兩人於巴黎奧運積分截數日（5月27日）前仍有兩站比賽搶分。

今站賽事上周末舉行，正爭取奧運積分的彭詩雅於女子精英組以2小時01分53秒獲得銅牌，冠軍及亞軍分別為波蘭選手Roksana Slupek及中國的吳青和，彭詩雅同時奪得「全國鐵人三項冠軍盃系列賽」銀牌。男子精英組方面，Robin Elg以1小時46分26秒得第5名，成績屬港將之中最佳，至於香港1哥伍泰龍則僅以第29名衝線。

伍泰龍亮相奧運未絕望 目前彭詩雅奧運排名第120位，亞洲排名第5，要以亞洲第1名身份取得奧運資格有相當難度，至於伍泰龍奧運排名106，亞洲排名第4，由於前3名日本選手很大機會以世界排名出戰奧運，故伍泰龍仍有機會。距離巴黎奧運積分截數日少於半個月，兩人之後還會出戰兩站亞洲盃作最後衝刺，分別於5月18日的連雲港站，以及25日的布拉拜站。■余樂詩報道