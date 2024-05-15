「宜嘉」告別戰盼捧盃作結

今日「賽馬會菁英盃」除決出王者，更是流浪兩位老大哥盧均宜和林嘉緯的告別戰，兩人均希望以捧盃為生涯畫上完美句號，並呼籲球迷踴躍入場。

「宜嘉」兩人早前先後宣布季後掛靴，並視這場決賽為職業生涯終極一戰，會方賽後會為兩人安排退役儀式。「嘉緯」賽前表示期待大於不捨：「心理上早就準備好迎接呢一日，同埋好多冠軍都攞過，就係差『菁英盃』。咁啱今次入到決賽，仲要對傑志，意義好大。」是役亦為「嘉緯」職業生涯第500場球會賽事，值得紀念。

「嘉緯」睇好「宇仔」接班 流浪上季在「足總盃」決賽曾以1比7大敗於「藍鳥」腳下，「嘉緯」寄望一班Ｕ22球員可以爭回一口氣，同時看好年僅18歲的趙正宇接自己班：「『宇仔』波底同膽識都有，係要多啲經驗，同埋加強身體質素，對佢都有啲期待。」

至於「均宜」就強調今場「有幾多畀晒幾多」，渴望奪冠為生涯寫上最美好結局，期望球迷可以坐爆旺角場。他承認兩隊實力有差距，惟深信流浪有力一戰：「流浪係較少打大賽，部分球員經驗輸蝕，會提醒佢哋唔好太緊張。」「均宜」2020年決定重返流浪，認為是時候退下來：「都幫到流浪提升成績、培育年輕球員成長，仲入到盃賽決賽同踢亞冠。今年自己踢得唔太好，要交畀後生仔上位。」假如是役盧均宜正選上陣的話，會是其職業生涯中球會賽事第500場正選。