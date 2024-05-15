標準流浪傑志新力量爭冠

標準流浪Ｕ22 趙正宇

今日佛誕假期，旺角大球場爆發「賽馬會菁英盃」王者戰，由標準流浪與傑志爭冠。兩隊曾於今屆分組賽兩番碰頭，「藍鳥」僅錄得1和1負，加上球隊剛在「足總盃」4強出局，眾將心情未平復，周末又有聯賽後顧，隨時被流浪有機可乘。（周三下午3時開賽）

標準流浪上場聯賽大破香港U23，前鋒劉智樂指球隊開始回穩，是役絕對有得踢：「實力差距細咗，始終傑志要出番3個適齡球員，但我哋嘅『宇仔』（趙正宇）同『阿祖』（陳耀祖），聯賽都踢唔少，呢方面會有番啲優勢。」正陷入球荒的「樂仔」，對上一次入球已經數到1月尾，他承認近況有所下滑，希望今場能及時改善。

趙正宇首踢決賽想贏埋 U22中場趙正宇近期被委以重任，連續3場聯賽悉數擔正，今季各項賽事上陣多達20場。他坦言已逐漸適應港超節奏，速率及體能亦較季初有進步，希望決賽有更佳表現：「職業生涯首次踢決賽，個盃仲係專為我哋班U22球員而設，當然想表現好啲贏埋冠軍。」「宇仔」早前特意剪去一頭招牌長髮，他笑稱：「純粹係自己想剪，可能視野會好咗少少嘅。」

傑志日前於「足總盃」4強出局，無緣衞冕，後衞羅拔圖（Beto）呼籲全隊收拾心情，集中精神應付今仗：「雖然『足總盃』輸咗打擊好大，但大家要畀心機準備今場決賽。」Beto續指流浪季尾演出有明顯改善，相信是役惡戰難免。陣容方面，門將保羅上場領紅，聯同米基爾及羅梓駿皆要停賽。

陳晉一有信心克服逆境 「藍鳥」近4仗僅得1勝，U22後衞陳晉一承認球隊陷入低潮，但認為一支強隊必定有起跌，重點是如何去克服逆境：「球季仲未完，要踢好之後每場，唔好辜負球迷支持。就算呢場係『宜嘉』告別戰都冇情講，同埋今場係我作為『菁英盃』適齡球員嘅告別戰，好想捧盃！」

傑志Ｕ22 陳晉一