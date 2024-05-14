寶覺拚盡證實力

z組

憑鬥志闖一片天 教練：陳文勇

其餘隊員：張嘉欣、蘇潔琬、石愷晴、馮楉喬、曾文欣、黃子晴、潘秋而、陳海晴、林泳誼、龍麗雲

本學年成績：九龍區第4

寶覺中學在今屆學界九龍區D1取得殿軍，失落精英賽資格。雖然經歷這次挫折，但球隊未有意志消沉，反而更有動力尋求進步，今屆再出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，或許是她們重新證明自己的機會。

寶覺未能獲得精英賽資格，隊長蔡汶萱承認成績較預期差，但認為這個挫折令全隊成長不少：「精英賽是所有學生運動員夢寐以求的舞台，可惜最後失諸交臂，大家都不甘心，很想下年捲土重來，重新證明自己的實力。」

雖然寶覺在九龍區D1準決賽及季軍戰告負，無緣登上精英賽舞台，但球隊在這兩場賽事，分別僅以1分和6分差距落敗，足證她們與精英賽球隊實力相差不大，因此蔡汶萱希望於今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」闖出一片天：「我有信心球隊不論面對任何對手，皆有能力堅持到最後一刻，希望我們利用今次大賽讓外界了解到，寶覺的實力不比其他強隊遜色。」■圖：司徒子文、文：鄧文滔

蔡汶萱