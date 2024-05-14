愛心籃球賽5•18修頓舉行

甲一球星為李劍煌獻關懷 為幫助不幸患上腎衰竭的前甲一籃球員李劍煌（圖左），本地籃球界定於5月18日假修頓場館舉行愛心籃球賽，一眾甲一球員、名將以及「阿煌」的消防同袍將進行兩場比賽；籃總呼籲各界人士入場支持，伸出援手。

現年40歲的李劍煌3年前患上腎衰竭，病情漸趨嚴重，目前腎功能只餘一成，需要洗腎並等候合適的器官，進行腎臟移植手術。阿煌作為家中經濟支柱及5歲兒子的爸爸，面對高昂的醫藥費倍感吃力，因此籃球界齊心發起今次友賽，希望為「阿煌」集氣，以及作出實質支援。

票價100元 盼各界伸出援手 愛心籃球賽定於本周六假灣仔修頓場館舉行，下午3時先由消防職工總會籃球隊友賽前甲一明星隊，其後約4時30分上演「甲一明星對抗賽」，據悉包括南華籃球隊等多位球員將出席義舉。門票100元於5月16日下午6時至9時在場館預售，以及活動當日現場發售，門票的收益將用作協助李劍煌。

愛心籃球賽

日期：2024年5月18日

地點：修頓球場

票價：100元

3:00pm 消防職工總會籃球隊 Vs 前甲一明星隊

4:30pm 甲一明星對抗賽