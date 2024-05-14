HOY TV轉播奧運製作費千萬

HOY TV邀得多位體壇名將評述今屆奧運，充滿睇頭。

姚錦成張小倫出「口」相助 距離巴黎奧運揭幕還有兩個多月，有線寬頻HOY TV昨日舉行啟動禮，宣布奧運轉播詳情，「牛下女車神」李慧詩、香港七欖名將姚錦成、花劍「大師兄」張小倫等人將擔任評述，與香港市民直擊賽事。

專業評述雲集體壇名將 巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，港隊暫時取得31張奧運入場券，成績令外界期待。有線寬頻HOY TV昨日在啟動禮上宣布，投放過千萬製作費在旗下3條電視頻道轉播賽事，更請來多位現役及退役體壇名將擔任專業評述，包括黃金寶、李慧詩（單車）、張小倫、朱嘉望（劍擊）、葉姵延、伍家朗（羽毛球）、蘇慧音（乒乓球）、黃曉盈（體操）和姚錦成（七欖）等。

上屆有份出戰東奧的張小倫今屆卸下戰袍，他對隊友張家朗衞冕有信心：「很開心上屆奧運後市民更加認識香港運動員，今次換個身份參與，除講解劍擊比賽外，我也希望為大家介紹香港劍擊運動員。張家朗有一定的實力，希望他抱平常心比賽，不必有太大壓力。」

由於時差關係，部分比賽將在香港深夜時間舉行，即將首次評述奧運七欖項目的姚錦成笑言，以往常在外地比賽，從未試過在港「適應時差」：「我很喜歡評述工作，因為可以為市民講解比賽內容，和鏡頭後運動員的心態，讓他們更認識七欖。」香港男子七人欖球隊6月出戰遺材賽，爭搭奧運「尾班車」，姚錦成坦言挑戰甚大，但仍有一絲希望：「我會否出戰由教練決定，但自己傾向讓機會給年輕球員，想讓房傑鋒感受一下這個大賽。」■圖、文：余樂詩

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