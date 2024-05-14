陳7 Philip 學銘講波迎挑戰

Now TV獨家直播51場歐國盃 今屆歐洲國家盃將於6月15日在德國展開，由24支國家隊競逐這個4年一度的球壇殊榮。Now TV昨午在觀塘一大型商場內舉行傳媒發布會，宣布再獲獨家轉播權，為本地球迷全程直播51場激戰。除香港電訊個人業務行政總裁林國誠、香港電訊個人業務市務及收視電視董事總經理蔡煒健外，前港隊代表陳肇麒，以及現役港超球星劉學銘和陳肇鈞，昨日均有出席發布會。

■圖、文：李浚湣

Now TV自2008年起，連續第5屆獲官方授權播放歐國盃，今年特設618至619兩大頻道，獨家全程直擊比賽過程，由丘建威、何輝、劉舜文及鄭兆聰等15人作專業廣東話評述。

增設「Lucky 688」頻道 Now TV同時亦為賽事增設全新「Lucky 688」頻道，由「阿鵬」、「專家Dickson」及「藍仔頭」等KOL負責即時分析，提供更多角度欣賞球賽。至於球迷關心的免費播放場數，則有待落實公布。

前港隊及現役香港球星陳肇麒「陳7」、陳肇鈞（Philip）和劉學銘獲邀擔任客席評述，3人是日現身發布會，當中劉學銘坦言期待：「本身都好鍾意講嘢，所以好想挑戰吓。喺香港做運動員，都要試多啲嘢，除咗季初擔任女子隊教練，嚟緊都想喺講波方面發展。」談到其港會隊友莊文歷日前在對均業北區賽事意外斷腳，「學銘」透露該名翼鋒情況：「佢右腳兩條骨斷咗，好彩冇碎骨喺入面，應該要抖4至5個月。」

至於陳肇鈞稱自己由去年備戰亞洲盃至今，一直未有休息，但今次機會難逢，故抽空參與歐國盃評述工作，又指風格會「做番自己」。對於大埔班主已確認會再搞3季，Philip透露大部分隊友均已續約，惟個人去向仍未決定：「自己仲有一個月約，未落實會唔會續約，有冇其他聘約，呢刻就唔方便透露。」

陳肇麒畀貼士睇好英格蘭 而素有評述經驗的「陳7」，笑言歐洲球員名字更長，或考起自己，又表示睇好英格蘭捧盃：「始終佢哋前面好強，可以入多啲波彌補後防不足，同埋都想哈利卡尼攞到人生第一個冠軍。」

「陳7」希望卡尼（右）一圓冠軍夢。 林國誠