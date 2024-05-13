撼低種子隊喇沙聖若瑟首闖淘汰賽

昨日「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」續於基督教香港信義會信義中學舉行小組賽，聖若瑟英文中學擊敗九龍區種子球隊喇沙書院，首次晉級淘汰賽。

周日上演M至R組比賽，位於M組的聖若瑟英文中學首戰以21比8大勝中華基督教會譚李麗芬紀念中學，第2場迎來九龍區勁旅喇沙書院則上演精彩對決。兩隊各不相讓，一度戰平9比9，最後聖若瑟連得2分，並由隊長鍾偉杰剷籃得分奠勝，以15比13爆冷擊敗喇沙，兩戰兩勝晉級6月30日起舉行的淘汰賽。

鍾偉杰讚隊友夠搏命 賽後，鍾偉杰大讚隊友表現拚搏，「喇沙是有名的強隊，這次有幸交手兼贏到他們，完賽一刻大家心情都好激動。今場戰況好緊湊，但我們沒有放棄，堅持到最後一刻。」

聖若瑟英中陣中除曲銳之外，其餘3人均是首次參賽，鍾偉杰希望透過賽事有所得着，「3x3是近年興起的運動，之前我都有看港隊出戰奧運資格賽，對這個運動有點興趣，這次都想透過比賽學習更多有關技術。我們出線之後，目標是逐場打好。」

另外，賽事首屆冠軍漢華中學於N組未逢敵手，分別以19比8及17比6大勝新會商會陳白沙紀念中學和港九街坊婦女會孫方中書院。■圖、文：余樂詩