巴科爾梅開二度 保羅被逐 東方挫傑志闖決賽

昨日旺角大球場舉行另一場「足總盃」4強，爆發「傑東大戰」，由衞冕的傑志和東方正面交鋒，最終東方憑巴科爾梅開二度，以2比1擊敗末段有保羅被逐的傑志，打入決賽，將與深水埗爭逐冠軍。■圖、文：鄧文滔

「藍鳥」今場派出陳俊樂夥拍基爾頓及米基爾組成中場鐵三角，支援恩查、祖連奴和迪美路夫攻堅，費蘭度及伊高沙托尼則先列後備；有馬高斯缺陣的東方就派出3中堅陣式，梁振邦擔任中場屏障，協助余在言和馬希偉控制中場，為巴科爾及黃皓雋創造突擊機會。

陣容較為完整的傑志，初段採取主動，11分鐘，祖連奴禁區頂起腳僅柱邊出界。但東方到18分鐘反而先開紀錄，巴科爾接應傳中射地波入網，助東方領先。其後傑志急起直追，戰至上半場中段，迪美路夫接應角球頂斜，東方半場領先1比0。

盧比度讚余在言馬希偉有前途 「藍鳥」半場換入費蘭度，盼加強攻力，61分鐘，恩查禁區的勁射，省中東方球員彈出。71分鐘，傑志黃金機會，羅素打倒掛中柱彈出，恩查加多腳未能命中目標。5分鐘後，米基爾接應角球頂入，為「藍鳥」追平，惟東方僅花兩分鐘，就有巴科爾把握羅素失位，扭過出迎的保羅後射入，為東方再度領先。其後保羅衝出禁區侵犯策動反擊的巴科爾，球證向該門將出示紅牌，傑志要十人應戰。東方尾段成功擋住傑志強攻，守住2比1的勝果到尾，將在6月1日上演的決賽與深水埗爭奪冠軍寶座。

東方主教練盧比度（Chino）就對球隊感到驕傲，更大讚年輕球員表現出眾，有力挺身而出，期望他們繼續進步：「余在言同馬希偉踢得好好，前途無可限量，不過佢哋仲有好大進步空間，希望其他後生仔都會繼續努力，發展潛能。」

談到「足總盃」冠軍得主能夠獲得亞洲賽資格，Chino指球隊仍未獲得錦標，故現時不會想得太長遠。對於自己下季會否繼續留在東方執教，Chino坦言屬未知之數，但強調自己與球會合作愉快，希望能夠留隊。