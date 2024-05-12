羽總豪擲600萬衝奧運獎牌

距離巴黎奧運不足80日，運動員如箭在弦，為了激勵羽毛球港將衝擊獎牌，中國香港羽總宣布設立獎勵計劃，豪擲600萬元獎勵金，如勇奪奧運金牌獎金更超過100萬元。

世界羽聯日前正式公布2024年奧運積分排名，港隊喜獲4張入場券，包括男單李卓耀、女單盧善恩、女雙楊雅婷/楊霈霖及混雙鄧俊文/謝影雪。其中「鄧謝配」上屆東京奧運躋身混雙4強，寫下香港在奧運羽毛球項目的最佳成績，為使各運動員加倍努力，羽總宣布特別設立獎勵金計劃，其中奧運單打金牌可獲得125萬獎勵金，而雙打金牌可獲得187萬，銀牌、銅牌及殿軍亦有獎金。

亞運世錦奪冠都有重賞 中國香港羽毛球總會主席湯偉倫表示，期望這個計劃能給予運動員肯定和鼓勵，同時激發他們追求卓越的動力，並在奧運會上取得更出色的成績，為港爭光。

羽總這個獎勵金計劃除了奧運之外，還包括亞運會、世錦賽、亞錦賽及全運會等大賽均設定不同的獎金分配，如世錦賽單、雙打金牌分別可獲83萬及125萬港元的獎金，而亞運金牌則分別可得62.5萬及93.7萬的冠軍獎金。